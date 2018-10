Kutse haridust arendama

repro

Nädalavahetusel 19.–21. oktoobrini on uhiuude Tallinna Euroopa kooli hoonesse oodatud koolinoored, tudengid, õppejõud ja haridusentusiastid. Toimub haridusvaldkonnale suunatud arendusnädala­vahetus Garage48 Edutech, kuhu saab registreeruda 12. oktoobrini aadressil kodulehel garage48.orgKokkusaamise eesmärgiks on välja töötada uudseid ja praktilisi tehnoloogiapõhiseid rakendusi haridusvaldkonnas.Osalejatel on võimalus saada kogemus, mis sarnaneb päris­elus start-upi ülesehitamisele – nädalavahetuse jooksul arendatakse oma ideest välja esimene toimiv prototüüp.Kohal on mentorid, kes aitavad tiimidel fookuses püsida ja annavad nõu disaini, tehnoloogia ja projektijuhtimise teemadel. Ligi 20 mentori seas astuvad üles näiteks Startup Estonia juhataja Marika Truu, haridusfoorumi N8 eestvedaja Märt Aru, Robotexi eestvedaja Sander Gansen, TÜ Haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse juhataja Anzori Barkalaja ja ka hulgaliselt spetsialiste väljastpoolt Eestit.Kaasatud on ka programmeerijad, disainerid, visionäärid, turundajad ja teised valdkonna eksperdid. Kohal on ka nn lauajuhid, kellest igaüks tegeleb terve nädalavahetuse ühe tiimiga.Garage48 Edutech algab 19. oktoobril kell 18 Tallinna Euroopa Koolis Tehnika tn 18. Reede õhtul saavad kõik esitleda oma ideid, pärast seda moodustatakse tiimid.Kogu laupäeva töötavad tiimid prototüübi kallal. Pühapäeva esimeses pooles harjutatakse esitluseks ja õhtul on avalik lõpusündmus, kus premeeritakse parimaid.Kõikidele osalejatele pakutakse kolm korda päevas sooja sööki, puuviljad ja maiustused on kättesadavad kogu sündmuse vältel ning parimatele tiimidele on auhinnad.