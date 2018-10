Kinnisvaraturg vajab sekkumist

Olukord Hiiumaa kinnisvara turul tekitab paljudes siin kodu osta või ehitada soovijates ning kinnisvaraarendajates nördimust. Kuna saarel toimub kinnisvara tehinguid vähe, hinnatakse siinne kinnisvara märksa odavamaks kui mandril. Seetõttu ei saa saarel kinnisvara ostasoovijad ega majaehitajad pangast laenu. Samamoodi jätkates olukorrale lahendust ei paista.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.