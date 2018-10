Kinnisvara hindamine hiidlaste jaoks märksa kallim

Kuna Hiiumaal koha­peal pole enam aastaid pankade poolt aktsepteeritud kinnisvarahindajat, on teenus hiidlaste jaoks märksa kallim kui mandril.Pangast kinnisvara soetamiseks või ehitamiseks laenu taotlemisel on vajalik kinnis­vara hindamine. Saarel pole aga enam ühtegi hindajat, keda ka pangad aktsepteeriks.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: hindamine, kallim, kinnisvara, kinnisvarahindaja