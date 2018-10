Kiili tõi liitumissõnumi

Septembri lõpus käis Lääne maleva Hiiumaa malev­konna liikmetel külas Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.Ta tõi olulise teate, et mõttekas oleks liita Hiiumaa malevkond Saaremaa malevaga. “Teil on ühine operatsiooniruum, ühised ülesanded, ühine juhtimine ja logistikaliinid,” ütles Kiili.





Autor: Kaasautor Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: kaitseliit, liita, malev­kond, Meelis Kiil