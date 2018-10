Kas peame leppima?

Neljandat kuud ei avalda Hiiu Leht enam juubilaride, vastsündinute ja manalateele lahkunute nimekirju.

Lihtsalt sellepärast, et Hiiumaa valla jurist teatas, et see on isikuandmete töötlemine, mis nüüdsest on keelatud ja tema lõpetab eelpoolnimetatud andmete andmise ära.

Sama kinnitati justiitsministeeriumist, et seoses Euroopa Liidu isikuandmekaitse üldmääruse kehtima hakkamisega vald isiku­andmeid niimoodi töödelda enam ei tohi.

Nii tõlgendasid seadust valla jurist ja justiits­ministeeriumi jurist.

Kõige kummalisem on, et sama seaduse järelevalveasutus ehk andmekaitseinspektsioon on Hiiu Lehele korduvalt kinnitanud, et eelnimetatud nimekirjade ehk inimese nime ja vanuse avaldamine ei riiva inimese eraelu sel määral, et see kauaaegne tava tuleks lõpetada.

Esialgu lehelugejad protestisid ja küsisid, kuhu juubilaride nimekirjad jäävad, nüüd enam mitte. Eks me ju kõik lepime lõpuks. Leppisime ju nõukogudeajal ka tsensuuriga, sest muud väljapääsu polnud.

Siiski ütles paarisajast Hiiu Lehe veebi­küsitlusele vastanust 82 protsenti, et nad tahaksid lehes näha vastsündinute ja manala­teele lahkunute nimekirja, 69 protsenti vastanutest soovis, et avaldataks juubilaride nimekirju. Neid, kes soovivad lehes näha koolilõpetajate nimekirju, oli 57 protsenti vastanutest ja kooliminejate nimekirjadega tahtis tutvuda 56 protsenti.

Kas seda on liiga vähe, et tava jätkata ja me peame leppima?

19. oktoober 2018