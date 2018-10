Kärdla lapsed tublid kiivrikandjad

Tunni aja jooksul said Kärdlas kiivri ja juhised selle õigeks kasutamiseks kaheksa täiskasvanud jalg­ratturit, kõigil lastel oli kiiver kenasti peas.Pühapäeval toimus Kärdlas SA Eesti Terviserajad eest­vedamisel aktsioon, kus juhiti tähelepanu kiivri olulisusele kergliikluses ja kutsuti üles seda rohkem kasutama.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Pühapäeval toimus Kärdlas SA Eesti Terviserajad eest­vedamisel aktsioon, kus juhiti tähelepanu kiivri olulisusele kergliikluses ja kutsuti üles seda rohkem kasutama. Tunni aja jooksul said Kärdlas kiivri ja juhised selle õigeks kasutamiseks kaheksa täiskasvanud jalg­ratturit, kõigil lastel oli kiiver kenasti peas.

Sildid: jalgrattur, kiiver