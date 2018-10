Juubeldav Käina kool leinab gümnaasiumi

HARDA ROOSNA

Käina kool peab laupäeval 160. juubeli­sünnipäeva – koolis, mis on vanem kui Eesti vabariik, pole päriselt üle saadud kooli gümnaasiumiosa sulgemisest.Käina kooli direktor Joel Pulk ütles, et nii väärikas eas kooli juhtimine tekitab temas aukartust: “Käina kool on vanem kui Eesti vabariik, selle tegemine jääb ärkamise­aega ja kindlasti oli põnev, kui üheskoos loeti ajalehte ja saadi aru, kui vajalik on lugeda ja kirjutada osata.”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik HARDA ROOSNA

Käina kooli direktor Joel Pulk ütles, et nii väärikas eas kooli juhtimine tekitab temas aukartust: “Käina kool on vanem kui Eesti vabariik, selle tegemine jääb ärkamise­aega ja kindlasti oli põnev, kui üheskoos loeti ajalehte ja saadi aru, kui vajalik on lugeda ja kirjutada osata.” Käina kool peab laupäeval 160. juubeli­sünnipäeva – koolis, mis on vanem kui Eesti vabariik, pole päriselt üle saadud kooli gümnaasiumiosa sulgemisest.Käina kooli direktor Joel Pulk ütles, et nii väärikas eas kooli juhtimine tekitab temas aukartust: “Käina kool on vanem kui Eesti vabariik, selle tegemine jääb ärkamise­aega ja kindlasti oli põnev, kui üheskoos loeti ajalehte ja saadi aru, kui vajalik on lugeda ja kirjutada osata.”

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: juubeli­sünnipäev, Käina kool