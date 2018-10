Jõudu süvenemiseks

Tänase lehe arvamuskülg ja enamgi veel on taas Hiiumaa vallavolikogu opositsiooni esindaja Tarmo Männi ja vallavanema Reili Ranna päralt. Ikka põhimõttel, et üks süüdistab ja teine vastab.

Ühest küljest on hea, kui diskussioon jõuab leheveergudele. Teisalt on samale teemale pühendatud suures mahus leheruumi juba teist korda ja käigus on pea­aegu samasugused väited.

Hea meelega poleks samateemalist kriitika­rahet ja vastulauset avaldanudki, aga küllap siis oleks toimetus mattunud süüdistustelaviini alla – miks ei avaldata. Nii läksime kompromissile ja loodame, et lehelugejad ikka vaevuvad need pikad

arvamuslood läbi lugema…

Lühikokkuvõte sellest pikast loost oleks, et opositsioon süüdistab koalitsiooni valijale valetamises ja hoiatab, et koalitsioon sõidab nende seisukohtadest üle. Valla­vanem aga leiab, et kogenud poliitik, nagu Tarmo Mänd seda on, näeb ja näitab konflikti seal, kus seda pole.

Hiiu Leht soovitab, et nüüd peaks diskussioon jätkuma volikogus, kes peab kinnitama nii valla arengukava kui järgmise aasta eelarve.

Võib-olla aga peaksid opositsioonijuht ja vallajuht maha istuma ja nelja silma all ühe jutuajamise maha pidama?

Kui vallamajas vaba ruumi ei ole, palun tulge toimetusse, meil on siin mõnus kohvi­nurk.

16. oktoober 2018