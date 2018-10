Järvi Kokla võitis uue tõlkepreemia

Pühapäeval, 30. septembril, rahvusvahelisel tõlkijate päeval anti esmakordselt üle August Sanga nimeline luuletõlke auhind. Auhinna pälvis Järvi Kokla hiiu murde­keelde tõlgitud luuletusega “Pallaad”. Luuletus on tõlgitud soome keele edelamurdest ja selle autor on menukas luuletaja Heli Laaksonen.

Žürii esimees Hasso Krull ütles oma kõnes, et Järvi Kokla on teinud kahekordse töö, sest peale tõlkimise lõi ta ka hiiu murdele kirjakeelt. “Sellise vägitüki eest võiks anda isegi kaks auhinda,” arvas Krull. “Eestis on kirjutatud palju murdeluulet, aga harva on murretesse tõlgitud midagi teistest keeltest.”

Auhinda annab välja SA Kultuurileht ja seda toetab Eesti Kultuurkapital. Žürii koosseisu kuulusid Hasso Krull, Doris Kareva, Carolina Pihelgas ja Mart Velsker.

