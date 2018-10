Jalgrattur sõitis ülekäigurajal autole ette

Esmaspäeva hommikul teatati liiklus­õnnetusest Kärdlas, kus ülekäigurajal jalgrattaga teed ületanud 16aastane tüdruk sõitis ette sõiduautole Volkswagen Passat, mida juhtis 27aastane mees.

Jalgrattur toimetati Hiiumaa haiglasse kontrolli ja loodetavasti on temaga kõik hästi. Siiski annab juhtunu põhjust veel kord meelde tuletada, mida ütleb liikluseeskiri.

Liiklusreeglid sätestavad, et jalgrattal ülekäigurada ületades peab jalgrattur veenduma, et tee on vaba enne, kui ülekäigurajale sõidab. Autojuhil aga on kohustus ülekäigurajal jalgratturile teed anda juhul, kui jalgrattur liigub seal nagu jalakäija, jalgratast käekõrval lükates.

Hooletud jalgratturid

Hooletult teed ületavad jalgratturid on hiidlaste sotsiaalmeedia gruppides juba mõnda aega teemaks olnud.

Klaasikunstnik Kalli Sein on korduvalt teemale tähelepanu juhtinud ja kutsunud üles ratastega mitte sõitma ülekäigu­radadel. “Mulle endale on auto ette sõitnud diagonaalis teed ületav jalgrattur – ema, laps ka rattal. Selja taha ei vaadanud ta hetkekski, vaevu sain pidama,” kirjeldab Sein üht vahejuhtumit.

Tema sõnul näeb põiki või diagonaalis teed ületavaid rattureid aga kogu aeg. “Olgu kes iganes tänatud, et antud juhul kiirused väiksed olid ja neiu Kärdla ringil ellu jäi.”

Siim Treiman tõdeb samas, et seaduses on tõepoolest lubatud ülekäigurada ületada jalgrattal, kuid siis kehtivad jalgratturi kohta samad reeglid, mis autodele ristmikul. “Kõrvalteel peab andma teed peateel liikuvale sõidukile,” selgitas ta. “Kui aga tuled jalgrattalt maha ja hakkad teed ületama ülekäigurajal, on sul jalakäijana eesõigus.”

Margit Nurga sõnul tuleks aga rohkem tähelepanu pöörata hoopis lastele, kes omapäi tõukeratastel liiklevad: “Nad ilmuvad sõiduteele, aga neil pole kohustust ei kanda kiivrit ega omada jalgrattalube.”

Ärge tehke ise eeskirju!

Lapsevanem Monika Kallas paneb autojuhtidele südamele, et nad ei teeks ise liiklus­reegleid selleks, et olla “viisakad”. “Kui koos lastega jalgratastel sõidame, siis jäävad autojuhid mõnikord suvalistes kohtades seisma, et meid üle tee lasta,” kirjeldas ta.

Kallas lisas, et nad seisavad alati kangekaelselt ega ületa teed, sest ei taha lastele õpetada valesid asju: “Täiskasvanud saavad ehk veel aru, aga lastes tekitab see segadust.”

Ka Maria Teng tõdeb, et sageli ei tea autojuhid, et nad ei pea jalgratturile teed andma. “Mõnikord seisame autojuhiga nagu kaks lolli – tema ootab, et ma üle tee sõidaks, mina ootan, sest mul pole ju eesõigus,” kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Tengi sõnul on ehk autojuhist viisakas oma eesõigusest loobuda, aga see teeb liiklussituatsiooni segaseks. Samas ka ohtlikuks.

