Idee: Suuremõisas võiks midagi ette võtta

Suuremõisa lossikompleksile otsitakse praegu lisasisu ja uusi koostööpartnereid. Iga ettevõtja, kes sooviks aasta aastalt populaarsemaks muutuvas sihtkohas oma väike äri püsti panna ja pakkuda seejuures praktikakohti ametikooli õpilastele, on oodatud endast teada andma.

Autor: Harda Roosna | Hiiu Leht



