Hiiumaalt 400 geenidoonorit

Hiidlaste huvi geenidoonoriks saamise vastu oli nii suur, et vahepeal pidi oma järjekorda ootama üle kahe tunni.Teisipäeval kella kolme paiku ulatus hiidlastest geeni­doonorite järjekord üle Kärdla kultuurikeskuse sammas­saali. Kolmapäeva hommikupoole pidi oma korda kuuldavasti ootama isegi üle kahe tunni. Kõik soovijad geeniproovi anda ei saanudki, sest vereproovi võtmiseks vajalikud nõelad said kolmapäeval enne kella kolme otsa.





Autor: Kersti Simsalu Käroly

Sildid: geenidoonor, geenivaramu, Synlab