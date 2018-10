Hiiumaal diagnoositi HIVi

Tänavu diagnoositi üle aastate Hiiumaal ühel inimesel aids ehk HIVtõbi ja ühel HIviirus.

Viimati diagnoositi Hiiumaal ühel inimesel HIviirus (HIV) viis aastat tagasi ehk 2013. aastal, enne seda 2002. aastal. Seega on perioodil 1987–2018 kokku ehk 30 aasta ja üheksa kuuga Hiiumaal registreeritud kolm nakatunut.

Aastatel 2000–2002 registreeriti Hiiumaal kaks aidsi ehk HIVtõve põdejat, kokku seega samuti kolm haigestunut.

Teste Hiiumaal siiski tehakse – näiteks mullu tehti 148 HIviiruse testi.

Terviseameti nakkus­haiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Jevgenia Epštein nimetas Eesti HIVepideemia omapäraks, et enamus HIVpositiivsetest tuvastatakse Harjumaal, sh Tallinnas ja Ida-Virumaal. Nendes regioonides registreeritud nakatunute osakaal on tänavu 84 protsenti. “Teistes maakondades esinevad üksik­juhud ning nakkus ei levi seal sama intensiivsusega nagu Harjumaal ja Ida-Virumaal,” selgitas Epštein.

Terviseamet teatas, et Eestis kokku on tänavu üheksa kuuga HIV diagnoositud 150 inimesel ja aids on tuvastatud 22 korral. HIviirus on diagnoositud 67 inimesel Tallinnas, 28 inimesel Ida-Viru­maal, 18 inimesel Narvas, 15 Harjumaal, viiel Tartumaal ja Lääne-Virumaal, kolmel Pärnumaal, kahel inimesel Viljandimaal ja Järvamaal ning ühel inimesel Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal, Saare­maal ja Valgamaal.

HIVtõbi diagnoositi üheksal inimesel Tallinnas, kolmel Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Harjumaal, kahel Ida-­Virumaal ning ühel Saaremaal ja Hiiumaal.

Mullu diagnoositi tervise­ameti andmetel HIV 219 inimesel ja aids 20 inimesel. Kokku on aastate jooksul Eestis HIviirus diagnoositud 9861 inimesel, sh aids 536 inimesel.

Autor: Harda Roosna Tänavu diagnoositi üle aastate Hiiumaal ühel inimesel aids ehk HIVtõbi ja ühel HIviirus.

Viimati diagnoositi Hiiumaal ühel inimesel HIviirus (HIV) viis aastat tagasi ehk 2013. aastal, enne seda 2002. aastal. Seega on perioodil 1987–2018 kokku ehk 30 aasta ja üheksa kuuga Hiiumaal registreeritud kolm nakatunut.

Aastatel 2000–2002 registreeriti Hiiumaal kaks aidsi ehk HIVtõve põdejat, kokku seega samuti kolm haigestunut.

Teste Hiiumaal siiski tehakse – näiteks mullu tehti 148 HIviiruse testi.

Terviseameti nakkus­haiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Jevgenia Epštein nimetas Eesti HIVepideemia omapäraks, et enamus HIVpositiivsetest tuvastatakse Harjumaal, sh Tallinnas ja Ida-Virumaal. Nendes regioonides registreeritud nakatunute osakaal on tänavu 84 protsenti. “Teistes maakondades esinevad üksik­juhud ning nakkus ei levi seal sama intensiivsusega nagu Harjumaal ja Ida-Virumaal,” selgitas Epštein.

Terviseamet teatas, et Eestis kokku on tänavu üheksa kuuga HIV diagnoositud 150 inimesel ja aids on tuvastatud 22 korral. HIviirus on diagnoositud 67 inimesel Tallinnas, 28 inimesel Ida-Viru­maal, 18 inimesel Narvas, 15 Harjumaal, viiel Tartumaal ja Lääne-Virumaal, kolmel Pärnumaal, kahel inimesel Viljandimaal ja Järvamaal ning ühel inimesel Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal, Saare­maal ja Valgamaal.

HIVtõbi diagnoositi üheksal inimesel Tallinnas, kolmel Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Harjumaal, kahel Ida-­Virumaal ning ühel Saaremaal ja Hiiumaal.

Mullu diagnoositi tervise­ameti andmetel HIV 219 inimesel ja aids 20 inimesel. Kokku on aastate jooksul Eestis HIviirus diagnoositud 9861 inimesel, sh aids 536 inimesel.

Sildid: HIV, test, viirus