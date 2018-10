Hiiumaa valla koolitoetused ühtlustatakse uuest aastast

Hiiumaa valla sotsiaaltöö spetsialisti Kairi Priidu sõnul hakatakse alates uuest aastast üle valla maksma sotsiaaltoetusi ühtsetel alustel. Kui praegu makstakse 1. klassi astujatele toetust osavallati erinevalt, siis uuest aastast saavad kõik rahvastikuregistri järgselt Hiiumaa vallas elavad ja valla koolides 1. klassi astujad saama toetust summas 130 eurot.

Käesoleval aastal, kui makstakse ranitsatoetust veel endiste valdade senikehtivate õigusaktide alusel, on toetuse maksmisel ka erinevused. Nii saavad endise Hiiu valla territooriumil st Kärdla ja Kõrgessaare osavallas elavad 1.–9. klassi õpilased koolitoetust 35 eurot, Käina ja Pühalepa osavallas on 1. klassi astuja toetus 130 eurot ja Emmaste osavallas ranitsatoetus 100 eurot.

Käina, Emmaste ja Pühalepa osavaldades on toetus välja makstud kas augusti- või septembrikuu jooksul, Kärdla ja Kõrgessaare osavalla toetus makstakse välja oktoobri esimesel poolel.

“Toetuste maksmisel vajalikud andmed kogutakse kas lapsevanema avalduse alusel või koostöös kooliga, kes esitab osavallale õpilaste nimekirjad ja toetus makstakse välja selle alusel,” selgitas Priit.

