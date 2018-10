Hiiumaa luksusturismi sihtkohaks

Suuremõisa lossis peetud seitsmendal Lääne-Eesti turismikonverentsil tõusis ootamatult teema – mis siis, kui turiste saaks Hiiumaale liiga palju.Lääne-Eesti turismi aasta­konverentsi avanud Sille Soomets ütles, et kunagi tähendas luksuslik sihtkoht midagi, mis on natuke nagu kättesaamatu. Tänapäeval tähendab luksus aga pigem seda, et sul on rohkem aega enda jaoks, vähem infot ja müra. “Eriti Hiiumaal on kõik need asjad olemas,” põhjendas ta, miks aastakonverents seekord just Hiiu saarel toimub.

Autor: Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Anthony Berklich, Lääne-Eesti Turism, turismikonverents