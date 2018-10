Hiiumaa jahimehed on küttinud kõige rohkem metssigu

30. septembri seisuga on Hiiumaa jahimeeste kütitud metssigade arv Eestis suurim – 348 isendit. Järgmisel kohal on 337 isendiga Saaremaa jahimehed. Mujal maakondades on kütitud metssigade arv kahekohaline. Eestis kokku on jahimehed küttinud 1137 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 31 ning seakatku tunnustega hukatud 12 isendit.

Keskkonnaamet kinnitas septembris sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikuks küttimismahuks 5575 isendit. Hiiumaa jahimeestele kehtestatud küttimiskohustus, 1400 metssiga on tänavu Eesti suurim, järgneb Saaremaa 900 isendiga. Ülejäänud maakondades jääb küttimiskohustus 130 ja 450 isendi vahele. Üks põhjusi, et siin on küttimiskohustus suurem, on see, et endiselt on Hiiumaa ainuke maakond Eestis, kuhu seakatk jõudnud pole.

