Ettevõtte raudvaraks keevitajad­

Täpselt aasta tagasi loodud metallitööstus­ettevõte OÜ Iweld asutajad Laura ja Rasmus Valting peavad oma firma trumbiks väga head keevitusmeeskonda ja leiavad, et niisugust vedamist, nagu neil oma töötajatega, tuleb väga harva ette.Mõte luua oma ettevõte tekkis Valtingutel kolm aastat tagasi, kui sündis tütar Mirtel ja Rasmus viibis temaga paras­jagu isapuhkusel. Mõttest teostuseni läks kaks aastat, sest lõplik otsus ei tulnud lihtsalt.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: Iweld, keevitaja, Valting