Esimese arengukava 400 ettepanekust jäid sõelale enam kui pooled

Hiiumaa valla esimese arengukava projektile laekus tähtajaks, 4. oktoobriks 394 muudatusettepanekut ja arvamus­avaldust kokku enam kui 130 leheküljel.

Arengukava juhtkomisjoni arutelu, kus ettepanekuid analüüsiti, kestis koguni üle kümne tunni ja ettepanekud, millega juhtkomisjon nõustus, viidi arengukava projekti sisse.

Muudatusettepanekuid tehti kõigisse teemavaldkondadesse ja peatükkidesse. Muuhulgas toetas komisjon meretuulepargi arendajate ja valla koostöölepingu väljajätmist arengukavast. Samuti muudeti arengukava projekti nii, et põhikooliharidust 1.–9. klassini antakse jätkuvalt kodu­lähedases koolis.

Arengukava projektijuht Katrin Sarapuu luges kokku, et toetatavaid või osaliselt toetatud ettepanekuid oli 225 ehk 57 protsenti, ei toetatud 150 ettepanekut ehk 38 protsenti. “Osa neist olid sellised, mis on igapäevategevused ehk pole arengukava tasandi teema,” selgitas ta, et kaudselt seega ka osasid välja jäänud ettepanekuid ikkagi toetati.

Kolm ettepanekut olid pigem soovitused, mida vald saab hiljem tegevusi planeerides arvesse võtta. Kahe ettepaneku, Hiiumaa-Saaremaa sild ning Hiiumaa püsielanike ja nende autode tasuta ülevedu parvlaevadel, kohta juhtkomisjon selget eelistust ei kujundanud. Lisaks oli 14 korduvat ettepanekut ühelt ja samalt inimeselt. Kokku laekus

394 ettepanekut

Kõik esitatud muudatusettepanekud esitati ka komisjonidele menetlemiseks ja nende arengukavasse sisseviimise võimalus on volikogu liikmete, komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Järgmisel nädalal, 18. oktoobri volikogu istungil arutatakse ja vajadusel hääletatakse volikogu liikme, volikogu komisjoni, fraktsiooni ja valitsuse muudatusettepanekuid.

Kõik muudatusettepanekud on jälgitavad Hiiumaa arengu­kava muudatusettepanekute tabelis, mille leiab valla kodulehelt. Samas tõdetakse, et ühistööna on arengukava saanud olulist täiendust ja muutunud sisukamaks.

Autor: Kersti Simsalu

