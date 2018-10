Elanikud olid 32 tundi elektrita

Eelmisel kolmapäeval möllanud tormi ajal oli Hiiumaal vooluta tuhat klienti, enamikul neist taastati ühendus juba hilisõhtuks, aga Kõpu poolsaare läänetipus asuv Hirmuste küla oli vooluta 32 tundi järjest.

“See, et loodus möllab ja tulevad tormid, on sügisel loomulik, aga et meie kõrge­pingeliinid vastu ei pea, ei ole loomulik. Olla vooluta 32 tundi?





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Elekter, hirmuste, torm, vooluta