Eesti meistrid sõitsid Saaremaa rallil üle katuse

Reedel ja laupäeval sõideti Saaremaal Eesti autoralli meistri­võistluste ja Estonian R2 Challenge hooaja viimane etapp. Hooaja arvestuses MV7 klassis Eesti meistriks tulnud tiim Vanaselja–Liivak põrutas kaheksandal katsel rajalt välja.Kindla võidu võtsid 2017. aasta Ford Fiesta WRCga kihutanud Georg Gross–Raigo Mõlder, kes edestasid Egon Kauri ja Silver Simmi 11 kiirus­katse järel ühe minuti ja 24 sekundiga.





Liivak põrutas kaheksandal katsel rajalt välja.

Reedel ja laupäeval sõideti Saaremaal Eesti autoralli meistri­võistluste ja Estonian R2 Challenge hooaja viimane etapp. Hooaja arvestuses MV7 klassis Eesti meistriks tulnud tiim Vanaselja–Liivak põrutas kaheksandal katsel rajalt välja.Kindla võidu võtsid 2017. aasta Ford Fiesta WRCga kihutanud Georg Gross–Raigo Mõlder, kes edestasid Egon Kauri ja Silver Simmi 11 kiirus­katse järel ühe minuti ja 24 sekundiga.

Sildid: autoralli, Eesti meister, liivak, ralli, vanaselja