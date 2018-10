Suuremõisa posti­punkt lõpetab

Seoses vähese külastatavusega lõpetab 31. oktoobrist tegevuse Suuremõisa postipunkt Suuremõisa kaupluses.

Postiteenus on Hiiumaa elanikele aga ka Suuremõisa posti­punkti sulgemise järel jätkuvalt tagatud: kliendi valikul saab saadetised kätte kas Käina postipunktist või sobivast pakiautomaadist, millest lähim asub Käinas Coop kaupluse juures. Kirja saatmiseks jääb Suuremõisa kaupluse juurde alles ka kirjakast.

Muudatuse valguses tasub aga üle käia ja meelde tuletada kõik Hiiumaa elanike postiteenuse kasutamise võimalused.

Hiiumaa postiasutused ja pakiautomaadid

Kärdla postkontor asub Kärdlas aadressil Keskväljak 3 ning on avatud teisipäevast reedeni 9–17 ning laupäeval 9–13.

Käina postipunkt asub Käinas aadressil Hiiu mnt 13 ning on avatud teisipäevast reedeni 10–17, laupäeval 10–14.

Emmaste postipunkt asub Emmaste kaupluses ning on avatud esmaspäevast laupäevani 9–19 ja pühapäeval 9–16.

Kõrgessaare postipunkt asub Kõrgessaare kaupluses aadressil Tööstuse tee 10 ning on avatud esmaspäevast laupäevani 10–19 ning pühapäeval 10–16.

Pakiautomaadid asuvad Hiiumaal Kärdlas Keskväljakul ja Käinas Coop kaupluse juures. Paljudele elanikele on need tuttavad, kuna enamik inimesi kasutab pakiautomaati oma saadetiste kättesaamiseks juba praegu. 24 tundi kasutatav pakiautomaat on mugavam ja eelistatum kui postkontori külastamine.

Postmark kauplusest ja kiri kirjakasti

Kirja postitamiseks on Hiiumaal ka 37 kirjakasti, mis on paigutatud enim käidavatesse kohtadesse. Lisaks posti­asutustele müüakse kirjamarke ja ümbrikke Kärdlas Reko AKM kaupluses Keskväljak 9 ja Selveri infoletis, kus ostu saab tehtud poekülastuse käigus. Kõige laiem valik postmarke

on saadaval aga Omniva e-poes, kust markide tellimine on imelihtne.

Kirjakandja toob teenuse koju või kontorisse

Paljud ei oska võib-olla oodatagi, et postiteenuseid saab kasutada ka postkontorisse minemata, isegi kodunt lahkumata. Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad või asuvad maapiirkonnas postiasutusest kaugemal kui 5 km, on võimalus kutsuda kirjakandja koju või tööle ning kasutada posti­teenuseid oma elu- või asukohast lahkumata. Naljaga pooleks võib öelda, et kirjakandjast saab üha enam postikuller, kes toimetab kohale pakke, müüb marke ja ümbrikuid ning võtab vastu saatmist vajavaid kirju.

Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta, maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest nagu tuleks maksta ka postkontoris. Kirjakandjat saab kohale kutsuda kodulehel oleva vormi kaudu www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine või telefonil 6616616.

Head posti- ja pakiteenuse kasutamist!

Mattias Kaiv

Omniva meediasuhete juht

