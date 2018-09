Vaprad mägimatkajad jõudsid Eestisse

ESTONIA MÄETIPP 2018

Eile õhtul jõudsid Eestisse tagasi mägironijate ekspeditsiooni liikmed, kes ronisid augustis toimunud Eesti Vabariik 100 suvise peonädala puhul Kõrgõstani-­Tadžikistani piiril asuva 6211 meetri kõrguse Estonia mäe tippu.Ekspeditsiooni liikmed jõudsid Tallinna lennujaama kella poole kuue paiku, kus neile korraldati pidulik vastuvõtt.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna ESTONIA MÄETIPP 2018

Ekspeditsiooni liikmed jõudsid Tallinna lennujaama kella poole kuue paiku, kus neile korraldati pidulik vastuvõtt. Eile õhtul jõudsid Eestisse tagasi mägironijate ekspeditsiooni liikmed, kes ronisid augustis toimunud Eesti Vabariik 100 suvise peonädala puhul Kõrgõstani-­Tadžikistani piiril asuva 6211 meetri kõrguse Estonia mäe tippu.Ekspeditsiooni liikmed jõudsid Tallinna lennujaama kella poole kuue paiku, kus neile korraldati pidulik vastuvõtt.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: ekspeditsioon, Estonia mägi, mägironija, tipp