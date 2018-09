Valitsus toetab spordikeskuse rajamist

Argo Nurs

Hiiumaa vald teatas eile, et valitsus kavandab järgmise aasta eelarveprojektis rahastada saarele kaasaegse spordikeskuse ehitamist 2,9 miljoni euroga.Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et valitsuse 2019. aasta eelarve kavas on kirjas 2,9 miljoni euro eraldamine Hiiumaa vallale spordi­keskuse ehitamiseks, lõplik otsus langetatakse järgmisel nädalal.





Autor: Harda Roosna Argo Nurs

