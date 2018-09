Päeva rosin

“Väga huvitav on jälgida, kuidas rootslased valimistesse suhtuvad. Näiteks käivad koolilapsed klassiga valimisjaoskondades ja poliitikutega linnatänaval kohtumas. Linnades on praegu iga päev erakonnad oma reklaamiga väljas ja suhtlevad inimestega. Ühe minu lapselapse klassijuhataja saatis lapsevanematele kirja ja palus lapsed pühapäeval valima kaasa võtta, et nad näeksid, kuidas demokraatia toimib. Lastele õpetatakse, et valima minna on oluline. Poliitikud ei ole siin nii suure põlu all, nagu see Eestis kipub olema. Saadakse aru, et valimistesse tuleb suhtuda vastutustundlikult ja et valimaminek on üks võimalus väljendada oma riigist hoolimist.”

Leisi Lapikoja perenaine Maire Forsel valimistest Rootsis sotsiaalmeedias. 7. september 2018