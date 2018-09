Vald müüb mereäärseid krunte

Hiiumaa vald müüb Kärdlas praegu vaid võpsikuga kaetud mere­äärset elamumaad, et tuua linna uusi peresid.Hausma piirkonna detail­planeering algatati 2014 oktoobris, kehtestati 2016 oktoobris ja nüüd on seitse kinnistut müügis.“See on Kärdlasse elu juurde­toomise projekt ehk esmajärjekorras elukeskkonna loomise, mitte valla eelarve täitmise projekt,” selgitas osavallavanem Lauri Preimann





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Hausma piirkonna detail­planeering algatati 2014 oktoobris, kehtestati 2016 oktoobris ja nüüd on seitse kinnistut müügis.

