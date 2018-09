Uudis tublist tüüri­mehest jõudis miljoniteni

EKRAANIKUVA

Hiiu Lehes ilmunud uudis parvlaeva Soela tüürimehest Getter Kaevandesest jäi silma vabakutselisele ajakirjanikule ja jõudis 2,56 miljoni Euroopa vaatajani Saksa suurimas avalik-õiguslikus telekanalis.Vabakutseline ajakirjanik Maris Hellrand märkas Hiiu Lehes ajakirjaniku Kärolyn Kivistiku uudislugu “Tüürimees: Pean end alati tõestama ja nullist alustama”.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna EKRAANIKUVA

Vabakutseline ajakirjanik Maris Hellrand märkas Hiiu Lehes ajakirjaniku Kärolyn Kivistiku uudislugu “Tüürimees: Pean end alati tõestama ja nullist alustama”. Hiiu Lehes ilmunud uudis parvlaeva Soela tüürimehest Getter Kaevandesest jäi silma vabakutselisele ajakirjanikule ja jõudis 2,56 miljoni Euroopa vaatajani Saksa suurimas avalik-õiguslikus telekanalis.Vabakutseline ajakirjanik Maris Hellrand märkas Hiiu Lehes ajakirjaniku Kärolyn Kivistiku uudislugu “Tüürimees: Pean end alati tõestama ja nullist alustama”.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Getter Kaevandes, tüürimees