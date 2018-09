Suur samm edasi

Nii võiks ehk hinnata läinud nädala sündmusi Hiiumaa loomakasvatuses, sest uue lüpsilauda valmimist ja loomakliiniku avamist ei saa alahinnata.

Kuigi mandri mastaabis on mõlemad väikesed, on need Hiiu saare jaoks suured ja olulised objektid ja ettevõtmised.

Tsiteerides Sulev Mattot – midagi on nüüd kindel, sest nii kaua unistatud ja nii suur hoone on nagu kinnitus – meil siin saarel piimatootmine jätkub.

Kuigi meil on lisaks vastavatud loomakliiniku juhatajale Maris Kriggulsonile teisigi loomaarste, kelle juurde haige loomaga abi otsima minna, oli kaasaegset kliinikut ja just Kärdlasse hädasti tarvis. Iga tubli loomaarst, kes ka põllumajandus­looma ravima tõttab, annab saare loomakasvatajatele kindlustunnet juurde.

Päris uus on lemmikloomapood – nii hästivarustatut meil saarel varem polnud. Elu edenedes kasvab ka lemmikloomade arv ja paljud neist on väga kallid. Igas mõttes. Seepärast on hea, kui kõik vajalik on ka saarel kättesaadav.

Ja mis kõige väärtuslikum, nii lauda rajaja Martin Vallikivi kui loomakliiniku avanud Kriggulsonid on noored pere­inimesed. Nemad on meie saareelu jätkusuutlikkuse veel kõvem garantii kui ükski hoone saab seda olla.

18. september 2018.