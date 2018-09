Septembris võib ära jääda rohkem lende

Kuigi laupäevast, 1. septembrist avati taas lennuliin Tallinna ja Kärdla vahel, võib esineda lennuplaanis hilinemisi või lendude ärajäämisi, hoiatas Hiiumaa lennuliini teenindav AS Transaviabaltika. Põhjuseks, et Kärdla lennujaama navigatsioonitulede süsteem septembris ei tööta – seda alles ehitatakse.

Ettevõte teatas, et lennukid maanduvad ehitusperioodil Kärdla lennuväljal visuaallähenemise režiimis. See aga seab oluliselt rangemad miinimumnõuded sel lennuväljal maandumise võimalikkuse kohta. Nii peab minimaalne pilvede kõrgus maandumiseks Kärdla lennuväljal olema 1500 jalga ja minimaalne horisontaalne nähtavus 5000 meetrit. Remondieelsel perioodil olid tingimused vastavalt 450 jalga ja 750 meetrit.

“Kogemuslikult võime eeldada, et septembrikuus tuleb ilmastikuolusid ja lennule kehtestatud miinimumnõudeid silmas pidades tühistada arvestatav arv Tallinn-Kärdla-Tallinn lende,” ütles ettevõtte esindaja Rene Must.

Lennuraja uus asfaltkate sai maha kolmapäeva õhtuks ja nüüd paigaldatakse rajatulesid. Uus mittetäppislähenemis­süsteem ehk GNSS, mis tööde käigus paigaldatakse, toob minimaalse pilvekõrguse, maandumaks Kärdla lennuväljal 300 jala peale ehk maanduda saab ka madalama pilvitusega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingu järgi on Kärdla lennuvälja renoveerimistööde valmimistähtaeg septembri lõpp.

Autor: Harda Roosna Kuigi laupäevast, 1. septembrist avati taas lennuliin Tallinna ja Kärdla vahel, võib esineda lennuplaanis hilinemisi või lendude ärajäämisi, hoiatas Hiiumaa lennuliini teenindav AS Transaviabaltika. Põhjuseks, et Kärdla lennujaama navigatsioonitulede süsteem septembris ei tööta – seda alles ehitatakse.

Ettevõte teatas, et lennukid maanduvad ehitusperioodil Kärdla lennuväljal visuaallähenemise režiimis. See aga seab oluliselt rangemad miinimumnõuded sel lennuväljal maandumise võimalikkuse kohta. Nii peab minimaalne pilvede kõrgus maandumiseks Kärdla lennuväljal olema 1500 jalga ja minimaalne horisontaalne nähtavus 5000 meetrit. Remondieelsel perioodil olid tingimused vastavalt 450 jalga ja 750 meetrit.

“Kogemuslikult võime eeldada, et septembrikuus tuleb ilmastikuolusid ja lennule kehtestatud miinimumnõudeid silmas pidades tühistada arvestatav arv Tallinn-Kärdla-Tallinn lende,” ütles ettevõtte esindaja Rene Must.

Lennuraja uus asfaltkate sai maha kolmapäeva õhtuks ja nüüd paigaldatakse rajatulesid. Uus mittetäppislähenemis­süsteem ehk GNSS, mis tööde käigus paigaldatakse, toob minimaalse pilvekõrguse, maandumaks Kärdla lennuväljal 300 jala peale ehk maanduda saab ka madalama pilvitusega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingu järgi on Kärdla lennuvälja renoveerimistööde valmimistähtaeg septembri lõpp.

Sildid: ärajäämine, lennud, lennuliin