Saalihokiturniirilt elupäästjaks

MATS ÕUN

Teisipäeval said 108 elupäästja hulgas medalid neli saalihokimängijat, kes elustasid Kõrgessaares võistluste ajal kokku kukkunud meest.Tänavu tunnustas päästeamet aumärkide ja tänukirjadega rekordiliselt palju, 108 inimest, kes silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või osutanud märkimis­väärseid teeneid pääste­valdkonna arendamisel.





MATS ÕUN

Sildid: aumärk, päästeamet, tänukiri, tunnustas