Rukki kanalis alustati süvendustöödega

Ööl vastu 24. augustit alanud Rukki kanali tuukritööd on lõppenud ning ööl vastu teisipäeva alustas Insenerehituse AS hooldussüvendustöödega.

Veeteede ameti hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja Kaidi Katuse sõnul õnnestus tuukritel merepõhjast edukalt üles tõsta kõik suuremad kivid ja esemed ning nüüd saab hanke võitnud lepingupartner alustada hooldussüvendustöödega.

Töid teeb Taani lipu all sõitev süvenduslaev Margrethe Fighter, mis on 34,5 meetrit pikk ja kandevõimega 425 tonni. Selleks, et mitte segada parvlaevaliiklust, tehakse kõik hooldus­süvendustööd öösiti, õhtul kella 23.15st kuni hommikul kella 6ni.

Vastavalt väljastatud vee erikasutusloale peavad kõik tööd olema tehtud 15. oktoobriks. Eesmärgiks saada kanali minimaalseks sügavuseks 5,2 meetrit, mis tagaks parvlaeva­liikluse mandri ja Hiiumaa vahel ka madala veetaseme korral. Sügavused on arvestatud Amsterdami nulli alusel.

Tööde maksumus on 650 000 eurot, millele lisandub käibe­maks 130 000 eurot.

Autor: Hiiu Leht

