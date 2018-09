Purjus juht, laps autos, põrutas vastu posti

erakogu

Autor: Harda Roosna erakogu

Heltermaa sadama töötaja Kalmer rääkis, et oli sadama­sillal, kui käis kõva pauk – valge Honda oli ramminud kassa ees olevat metallist tugitala ja seejärel põrganud vastu kassahoon Reede keskpäeval sõitis laevale kiirustav purjus juht oma autoga Heltermaa sadamas vastu metall­tala. Õnneks pääsesid nii juht, autos olnud laps kui kassiir vigastusteta.Heltermaa sadama töötaja Kalmer rääkis, et oli sadama­sillal, kui käis kõva pauk – valge Honda oli ramminud kassa ees olevat metallist tugitala ja seejärel põrganud vastu kassahoon

Sildid: avarii, juht, kassa, kiirustas laevale, Sadam, vastu tugitala