Puhastusettevõte küüris tasuta Lauka kooli

erakogu

OÜ H&R Puhastus tiim tegi reedel-laupäeval heategevuslikus korras Lauka põhikooli koridorides põrandate süvapuhastuse.Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ütles, et kui OÜ H&R Puhastus tegi osavallale ettepaneku teha sponsorluse korras Lauka põhikoolis põrandate süvapesu ja hooldus, võeti pakkumine rõõmuga vastu. Plaanis oli koridoride kivipindade süvapesu ja vahatamine, osavald omalt poolt katab ettevõttele puhastusvahendite kulu.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna erakogu

Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ütles, et kui OÜ H&R Puhastus tegi osavallale ettepaneku teha sponsorluse korras Lauka põhikoolis põrandate süvapesu ja hooldus, võeti pakkumine rõõmuga vastu. Plaanis oli koridoride kivipindade süvapesu ja vahatamine, osavald omalt poolt katab ettevõttele puhastusvahendite kulu. OÜ H&R Puhastus tiim tegi reedel-laupäeval heategevuslikus korras Lauka põhikooli koridorides põrandate süvapuhastuse.Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid ütles, et kui OÜ H&R Puhastus tegi osavallale ettepaneku teha sponsorluse korras Lauka põhikoolis põrandate süvapesu ja hooldus, võeti pakkumine rõõmuga vastu. Plaanis oli koridoride kivipindade süvapesu ja vahatamine, osavald omalt poolt katab ettevõttele puhastusvahendite kulu.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Lauka põhikool, OÜ H&R Puhastus, põrandate süvapesu, sponsorlus