Põhiprobleem – avatud tuletõkkeuksed

17. – 21. septembrini käisid Lääne päästekeskuse ohutus­järelevalve inspektorid kontrollimas haridusasutuste tule­ohutust. Hiiumaal külastati kokku seitset hoonet ja üheksat haridusasutust ja üldhinnangu kohaselt on olukord Hiiumaa haridusasutustes rahuldav.

Siiski oli ühes koolis evakuatsioonitee lausa lukustatud ja ilma libliklukuta, põhiprobleemiks aga oli tuletõkkeuste lahtihoidmine. “Paraku sellele ühtset ja lihtsat lahendust saavutada polegi, kuna osaliselt on tegemist ka muinsuskaitse­aluste hoonetega,” nentis Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld pakkus kõige lihtsama lahendusena välja signalisatsioonisüsteemiga seotud uksemagnetid, mis alarmi rakendudes vabastavad uksed ja need sulguvad.

Kogu regioonis kontrolliti 46 haridusasutust ja puudusi avastati 25 asutuses. Laanepõllu sõnul avastasid inspektorid põhilise puudusena, et väljapääsuteede ees hoitakse esemeid, mis seal ei peaks olema, need aga võivad saada suure hulga inimeste väljumisel probleemiks.

Kontrollkäike tehes jälgiti hoonete tuleohutusalast seisukorda: tulekahju avastamise seadmeid, võimalikke tulekahju­riske ning evakuatsiooniteid ja nende läbitavust.

