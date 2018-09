Piirkonnapolitseinik: Emad-isad, tulge autost välja

Harda Roosna

Kokku alustas sel aastal Hiiu saarel kooliteed 85 õpilast. Piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa kutsub lapsevanemaid koos lapsega kooliteed läbi käima, et laps õpiks ohutult liikluses osalema.Augusti keskpaigas toimunud koolieelikute laagrist võttis osa 60 esimesse klassi minejat.





Autor: Jaanus Kõrv Harda Roosna

Sildid: koolitee, lapsed, Liiklus, ohutu