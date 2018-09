Perearst Marje Vannile kvaliteedimärk

Perearst/Madis Filippov

Täna Tartus toimuval Eesti Perearstide Seltsi aasta­konverentsil tunnustatakse 85 parimat perearstipraksist üle Eesti. Teiste hulgas pälvib kvaliteedimärgi ka Käina perearst Marje Vann.Eli Lilles Celsius Healthcareist ütles, et Hiiumaa perearstid on varemgi kvaliteedimärgile kandideerinud, aga A tasemele jõuti esmakordselt. Tema sõnul oli Vann tänavu ainus saare perearst, kes kvaliteedimärgile kandideeris.





Autor: Kärolyn Kivistik Perearst/Madis Filippov

Sildid: aasta­konverents, Eesti Perearstide Selts, kvaliteedimär, Marje Vann