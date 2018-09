Peaminister tuleb Hiiumaale

Päeva rosin

“Planeedil ei ole vaja meid, vaid meil on vaja planeeti. Täna hommikul ma tõesti usun, et meil inimestena on rohkem lootust, eestlasena aga olen uhke, et me tõesti kinkisime oma sajanda sünnipäeva puhul maailmale midagi kordumatut.”

Maailmakoristuse juht Eva Truuverk, 16. september 2018.