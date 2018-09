Peaminister andis Kärdlas koolitunni

Vabariigi valitsus

Reedel Hiiumaal käinud peaminister Jüri Ratas andis ühiskonnaõpetuse tunni Hiiumaa gümnaasiumis ning tõi toimiva kodanikuühiskonna näidetena tuulepargivastaste ja kohvikutepäeva korraldajate tegevuse.Peaminister oskas 11.–12. klassi õpilased küsimuste-vastustega kaasa haarata ja ühiskonnaõpetusetund toimus dialoogi vormis. Kodanikuühiskonna teemat käsitledes ütles Ratas, et tema meelest peab kodaniku­ühiskond olema ühiskonna tasakaalustaja rollis, “et öelda välja mingisugused konkreetsed asjad näiteks erasektori ja avaliku võimu mingite otsuste kohta – see nii sobib, aga see ei sobi.”





Autor: Harda Roosna

Sildid: Hiiumaa gümnaasium, Jüri Ratas, kodanikuühiskond, peaminister, ühiskonnaõpetus