Ootame noori

Hiiumaal väga kinnisvaraarendusi ei ole, sellepärast on hea, et saare omavalitsused on sellega tegelenud. Käina vallal oli kümme aastat tagasi edukas noorperedele mõeldud korterite projekt. Kõikidesse valla renoveeritud korteritesse õnnestus leida ka üürnikud.

Viis aastat tagasi alustas Käina vald noortele mõeldud elamumaa projekti. Mäletame veel vallajuhtide rõõmu, kui riik lõpuks soostus vallale maad müüma soodustingimustel, et vald saaks selle elamumaaks teha.

Maa käes ja krunditud, pakkus vald müügiks mitte kinnistuid, vaid hoonestusõigust ja seda turuhinnast soodsamalt. Lisaks seati hulk piiranguid, et jõukad suvitajad neid noorte perede eest ära ei ostaks. Paraku ei tulnud neil tingimustel ühtki ostupakkumist.

Hiiu Lehe andmetel pidid Käina kinnis­vara hinnad olema kõrgemad kui Kärdlas ja üürikorterite nappus suur. Miks siiski ostusoovi polnud? Kas noortel pole vabu vahendeid või ei soovi nad neid kohe maja alla panna? Või Käinas lihtsalt ei ole noori peresid, kes suudaksid neid tingimusi täita? Või ei ole ostu-müügi tingimustesse süvenetud?

Ehk annab mõne vastuse Kärdla elamukruntide müük, kus niisuguseid piiranguid peal pole ja kuhu vald siiski noori peresid ootab.

21. september 2018