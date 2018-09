Noored emad korraldasid lapsekandmishommiku

Eile kogunes kümme­kond noort ema Kärdlas Moe Muusa stuudios, et vahetada lapsekandmise kogemusi ja rääkida viisidest, kuidas seda õigesti teha.Kui minu kolmas laps möödunud aastal sündis, polnud ma midagi kuulnud ergonoomilistest lapsekandmise­kottidest. Kahe vanema lapsega osutusid valituks esimesed ettejuhtuvad kõhukotid ja kuna need olid nii ebamugavad, siis viimase lapsega ei olnud mul plaanis seda isegi mitte osta.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: ergonoomiline, lapsekandmishommik, lapsekandmislina