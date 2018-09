Nargenfestival sai kutse tagasi

Tallinna Kammerorkester, solistid ja dirigent Tõnu Kaljuste said imepärase Pärdi-kontserdi lõpul kohe kutse tulla tagasi, kaasas Tobiase “Joonase lähetamine”.Erakordse sündmuse, esmakordselt Hiiumaale, Pühalepa kirikusse jõudnud Nargenfestivali esinejaid tänasid lillekimpudega Hiiumaa valla­vanem Reili Rand ja vallavoli­kogu esimees Aivar Viidik.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Nargenfestival, Tõnu Kaljuste