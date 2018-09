Ministril jagus hiidlastele vaid kiidusõnu

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on hiidlased Leader toetuste abil suuri asju korda saatnud ja tervele Eestile heaks eeskujuks.Teisipäeval ja kolmapäeval oli Hiiumaal maaeluminister Tarmo Tamm, kes tutvus uuemate Leader programmi toel valminud objektidega. Minister jõudis külastada nelja: Hiiumaa Pagari uut tootmishoonet, OÜ Dagovet Hiiumaa loomakliinikut, Lepaniidi talu päikeseelektrijaama ja OÜ Hiiumaa Agro piimandus­talu.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn

Sildid: Hiiumaa Agro piimandus­talu, Hiiumaa Pagar, LEADER, maaeluminister, Tarmo Tamm