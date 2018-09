Martin Remmelg teenis Eesti MVlt kulla ja hõbeda

Laupäeval jagati Otepääl Tehvandil välja suvise laske­suusatamise sprindi­etappide Eesti meistri­tiitlid.Meeste 10 kilomeetri sprindi võitis Martin Remmelg, kelle ajaks 25.53. Sealjuures tegi ta kahes tiirus vaid ühe möödalasu. Remmelg kommenteeris, et ette­valmistus on sujunud plaani­päraselt. “Kuigi suviste võistluste pealt on keeruline suuri järeldusi teha, siis saab öelda, et koondise tase on küllaltki ühtlane,” sõnas värske meister.Päev hiljem peetud jälitussõidus teenis Remmelg hõbemedali. Kulla võttis teisena startinud Rene Zahkna. Hiidlase kiirus oli väga hea, ent nelja tiiru peale tegi Remmelg koguni kaheksa möödalasku, mis ei võimaldanud tiitli nimel võidelda.Kärdlas sündinud ja kasvanud 29aastane Martin Remmelg on Eesti laskesuusataja, kes kuulunud ka Eesti koondisesse.

