Margus Kastein juhib Inbanki

Esmaspäeval alustas Inbanki Eestis tegutseva äriüksuse juhina tööd Margus Kastein. Inbanki kodulehel teatatakse, et Kasteinil on ligi 20aastane kogemus rahvusvaheliste ette­võtete tippjuhina aastatel 2000–2016, viimased kaks aastat tegutses ta juhtimis- ja finantskonsultatsioonide alal.

Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja hindab Kasteini tugevat jaeäri alast kompetentsi ning pikka juhtimiskogemust kõrgelt: “Eesti on Inbanki kõige kasumlikum ja suurima turuosaga äri ja siin asub ka meie peakontor. Mul on hea meel, et panga Eesti äri hakkab juhtima nii tugev professionaal.”

Kastein omalt poolt ütleb, et talle meeldib viis, kuidas Inbank läheneb pangandusele ja avab oma eesmärke äriüksuse juhina: “Olen seadnud endale kolm suurt eesmärki: pakkuda klientidele parimaid tooteid ja teenindust, luua töötajatele inspireeriv töökoht ja tagada äri tasakaalustatud kasv.”

Seni Inbanki Eesti üksuse müügitegevust juhtinud Piret Paulus on Inbanki grupi äriarenduse juht. Inbanki grupi tegevjuhi ja juhatuse esimehena jätkab endiselt tööd Jan Andresoo.

