Maakonnaliine hakkab teenindama GoBus

Hiiu maakonna avalike bussiliinide riigihanke tulemust ükski pakkuja neljast ei vaidlustanud, seega teenindab järgmised kolm aastat maakonnaliine GoBus.

“Riigihange Hiiu maakonna avalikele bussiliinidele vedaja leidmiseks on lõpusirgel – vormistamisel on leping hanke võitjaga,” teatas Hiiumaa valla ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik.

Hankel tunnistati edukaks ASi GoBus esitatud pakkumus maksumusega 95,4 senti/liinikilomeetri eest, kuna see oli madalaim hind.

Kokku laekus hankele neli pakkumust, mis kõik olid vastavuses riigihanke alusdokumentidega.

Hiiumaa vald otsis hankega vedajat maakonna avalikuks bussiliiniveoks aastateks 2019–2021. Leping praeguse vedajaga, kaheksa aastat maakonnaliine teenindanud ASiga Hansa Liinid lõpeb koos selle aastaga.

