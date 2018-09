Loomakliinikul tööd jagub

Reedel avati Linnumäel pidulikult OÜ Dagovet looma­kliinik, veterinaararst Maris Kriggulson on tegelikult töötanud juba maikuust.Loomi, kes kliinikusse patsiendiks võivad sattuda, on Sven Kriggulsoni sõnul Hiiumaal päris palju – patsiendiregistris on neid juba 260. Maikuust siiani on oma lemmikloomale abi saamas käinud juba 500 inimest.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Loomi, kes kliinikusse patsiendiks võivad sattuda, on Sven Kriggulsoni sõnul Hiiumaal päris palju – patsiendiregistris on neid juba 260. Maikuust siiani on oma lemmikloomale abi saamas käinud juba 500 inimest. Reedel avati Linnumäel pidulikult OÜ Dagovet looma­kliinik, veterinaararst Maris Kriggulson on tegelikult töötanud juba maikuust.Loomi, kes kliinikusse patsiendiks võivad sattuda, on Sven Kriggulsoni sõnul Hiiumaal päris palju – patsiendiregistris on neid juba 260. Maikuust siiani on oma lemmikloomale abi saamas käinud juba 500 inimest.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: avati, Linnumäe, loomakliinik, OÜ Dagovet