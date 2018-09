Loomakliinik avab uksed

Hiiumaa loomakliinik

Reedel avab pidulikult uksed Hiiumaa looma­kliinik, õnnitlusi oodatakse ja uksed on peoks avatud kella 12–18ni.Reedel pakutakse Linnumäel asuvas loomakliinikus kringlit ja kohvi ning tutvustatakse kliiniku hoonet, seadmeid, tööplaane ja pakutavaid võimalusi.





Autor: Harda Roosna Hiiumaa loomakliinik

Sildid: Linnumäe, loomakliinik