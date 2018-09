Liikluskindlustus ei laiene merel liikuvale parvlaevale

Hiiu Lehes ilmunud ja kindlustusseltsi IIZI koostatud artiklis “Kes vastutab praamil toimunud õnnetuse eest” oli kirjas, et merel viibides ei laiene mootorsõidukile liikluskindlustus olenemata kahju põhjusest nagu näiteks torm või valed laeva­juhtimisvõtted. Niisiis, kui parvlaeval olevad autod liiguvad ja põrkuvad kokku näiteks laevajuhtimise või ilmastikuolude tõttu, siis seda ei käsitleta kui liiklusõnnetust ning seega ei hüvita tekkinud kahjusid ka liikluskindlustus.

Hiiu Lehe lugeja saarlane Volli küsis, mis ajast see sedapidi on. Ta viitas 2008. aastast pärit BNSi uudisele, milles kirjas: “Riigikogu muutis kolmapäeval liikluskindlustuse seadust, mis tagab isikutele kindlustuskaitse siseriiklikul regulaarreise tegeval reisiparvlaeval. Varasem seadus sätestas, et teeliiklus ei ole liiklus hoone sees ja sõidukis, välja arvatud hoones asuvas parklas. Muudatus tähendab seda, et kui autod lähevad praamil liikuma praamijuhtimise tõttu, läheks see liikluskindlustuse alla ja kvalifitseeruks kui liiklusõnnetus.”

ASi IIZI Kindlustusmaakler turundus- ja müügijuht Maria Plees vastas, et varem kehtinud seadusesse tehti 2008. aastal tõepoolest parandus, millega täpsustati, et sadamas sildunud riigisisest liinivedu tegevale reisiparvlaevale mootorsõidukite pealesõitu ja sellelt mahasõitu loetakse teeliikluseks. “Seega liikluskindlustuse juhtumiga on tegemist juhul, kui õnnetus juhtub laevale või laevalt maha sõites, kui aga merel olles midagi juhtub, näiteks praamijuhtimise tõttu, siis vastutab ikkagi vedaja,” lisas Plees.

