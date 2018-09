Liikluse “tere”!

Peab märkima, et aina rohkem tuuakse lapsi autoga nii lasteaeda kui ka kooli. Ühest küljest on see mugav nii vanematele kui lastele, teisalt ei õpi lapsed liikluses õigesti käituma. Autode arv ja liikluskiirused aga kasvavad ka Hiiumaal.





