Leader Hiiumaa edulugu

Viimasel ajal on kõneainet pakkunud Leader programmi tulevik ja mis saab sellest uuel eelarveperioodil.

Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas Hiiu Lehele teisipäeval, et Leader programmil on kindel roll maaelu arengus ja see ei kao kuskile ka peale 2020. aastat, mil praegune Euroopa Liidu eelarveperiood lõppeb.

Samas pole tema sõnul Leader kõikjal Eestis niisugune edulugu nagu Hiiumaal. Minister oli kriitiline, sest palju on raha n-ö lihtsalt laiali puistatud ja midagi olulist korda saadetud pole. Tamm leidis, et Leader programmi peamine roll on uute töökohtade loomine. Kui aga panustatakse vaid külakeskustesse ja kiigeplatsidesse, siis sellest pikemas perspektiivis tulu ei tõuse.

Hiiumaal aga on väga häid näiteid Leader toetuste oskuslikust kasutamisest. HTÜ Hiiumaa Pagar oli enne uue tootmishoone rajamist lausa sulgemisohus. See oleks tähendanud töökoha kaotust poolesaja inimese jaoks. Nüüd ehitati uus hoone, tajudes kogukonna toetust, investeeris olulisel määral ka Hiiumaa tarbijate ühistu ise, tootmismahud kasvavad ja tööd saab juba 60 inimest. Hiiumaa Agro piimandustalu aga laiendab Leader toetuse abil tegevust ja toob peale õpinguid kodu­tallu tagasi noore hiidlase.

Päriselt ei saa ministriga nõustuda, et külamajadest ja kiigeplatsidest üldse kasu poleks. Elu ei seisne ju vaid töölkäimises ja inimesed soovivad peale tööpäeva lõppu ka vaba aega veeta. Külakeskused ja kiigeplatsid aga on suurepärased kohad, mis inimesi kokku toovad, luues suhtlemis- ja isetegemise võimalusi, tihendades kogukondlikke sidemeid ja kujundades saare mainet.

Leader programmi haldajatele ja kasutajatele aga jõudu jätkamiseks ja tänu Hiiumaa lipu kõrgel hoidmise eest!

7. september 2018