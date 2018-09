Laupäeval algas uus jahihooaeg

AIMAR RAKKO

1. septembrist on lubatud varitsusjaht hirvele ja mets­kitsele, oktoobrist algab ajujaht.Juulikuus kogunenud Hiiumaa jahindusnõukogu kinnitas punahirvede minimaalse küttimismahu, 270 looma. Metskitsede minimaalne küttimisarv alanud jahihooajal on 300 isendit.Küttimiskohustus jaguneb saare üheksa jahtkonna, Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Laasi, Leluselja, Määvli, Pühalepa, Suuremõisa, Tahkuna, ning ligi 400 jahimehe vahel, kellest kaheksa naiskütid.Eile kinnitas keskkonnaamet ka metssigade kohustuslikud küttimismahud maakondades, kus jahindusnõukogudei jõudnud mahu osas kokkuleppele või määrasid keskkonnaagentuuri etteantud mahust väiksema limiidi. Ka Hiiumaa jahindusnõukogus istuvad eri huvigruppide esindajad taaskord kokkuleppele ei jõudnud ning nii määras amet, et Hiiu maakonnas tuleb küttida 1400 metssiga. See on suurim arv kogu Eestis, näiteks Saaremaal tuleb lasta vaid 900 isendit.Teates märgitakse, et seakatku looduses hääbumiseks on vajalik langetada 2019. aasta veebruari lõpuks metssigade asustustihedus tasemele üks isend 1000 ha kohta igas jahipiirkonnas.Hiiumaal seni seakatku avastatud pole.